Tudo o que foi assunto na semana

Semana teve aval do governo gaúcho para as primeiras habilitações da gestão compartilhada do distanciamento controlado, dando maior autonomia para regiões definirem o que abre e o que fecha, incluindo Porto Alegre. Sobre a pandemia na Capital, secretário de saúde diz que há um quadro de estabilização, mas que é preciso ter prudência. No Estado, já são mais de 100 mil casos da Covid-19. Semana também teve movimentação do setor de eventos, greve dos Correios e neve na serra gaúcha, alé de prorrogação do Pronampe por mais três meses. Confere no resumo da repórter Bruna Oliveira e