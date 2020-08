Publicado em 21/08/2020 - 09h14min.

A trajetória do jornal independente O Pasquim, que uniu humor e protesto durante a ditadura no Brasil. A reunião dos jornalistas e intelectuais que desafiaram todas as regras vigentes no País e de quebra, revolucionaram a mídia nacional. Confira uma das publicações que retrataram um dos períodos mais conturbados da vida brasileira.