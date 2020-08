Nova praça de pedágio na freeway em Gravataí já está funcionando

A nova praça de pedágio da CCR ViaSul na freeway (BR-290) já funciona no km 60 em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O posto antigo era no km 77, entre a cidade e a Capital. Com isso, moradores de Gravataí não pagam a tarifa para se deslocar a Porto Alegre. Outra mudança é que a praça de Santo Antônio da Patrulha tem agora cobrança nos dois sentidos.