Publicado em 27/07/2020 - 17h51min.

Na primeira Entrevista Especial ao vivo, o ex-governador do Rio Grande do Sul Antonio Britto analisa os desafios do Estado em 2020, passando por finanças públicas, privatizações, grenalização na política gaúcha, reformas e incentivos fiscais, além da cena da pandemia do novo coronavírus. Britto está residindo nos Estados Unidos, de onde acompanha a situação no Brasil e no RS.