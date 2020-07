O calor que quebrou a onda de muito frio também trouxe de volta a ameaça de gafanhotos, que voltaram a rondar a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina no fim de semana. Técnicos do serviço argentino de controle agropecuário flagraram as nuvens de gafanhotos a 130 quilômetro de Barra do Quaraí.