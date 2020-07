Publicado em .

Na entrevista especial, o tema é a pandemia e as conexões com o meio ambiente. O presidente da Agapan, Francisco Milanez, fala desde o cenário nacional, com as polêmicas envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e polêmicas gaúchas, como a exploração de carvão em uma grande jazida na Região Metropolitana.