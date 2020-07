Como vão ser os testes da vacina do novo coronavírus no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sulcontra o novo coronavírus. O Centro de Pesquisa Clínica do Hospital São Lucas (HSL) da Pucrs vai dirigir o experimento. O chefe do Serviço de Infectologia do HSL, Fabiano Ramos, conversou com a jornalista Patrícia Comunello, no JC Explica, e esclarece como são os testes e, se tudo correr bem, quando poderemos ter a esperada vacina.