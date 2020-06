Publicado em 28/06/2020 - 14h19min.

Na Entrevista Especial da editoria de Política, o tema é o Distanciamento Controlado contra a pandemia no RS. O modelo deu certo? A coordenadora do Comitê de Dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul, Leany Lemos, analisa o modelo e as adaptações que vêm sendo feitas. As jornalistas Fernanda Crancio e Patrícia Comunello fazem os questionamentos.