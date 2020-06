Publicado em 04/06/2020 - 12h34min.

No #JCExplica, como serão bares e restaurantes pós-pandemia? A jornalista Patrícia Comunello conversa com o especialista em alimentos e bebidas Roger Klafke, que coordena o segmento no Sebrae-RS, sobre impactos da pandemia, estabelecimentos que reabrem e os que preferem manter restrições e apostas em delivery. Klafke comenta pesquisa que aponta novos hábitos dos consumidores, que servem de alerta a empreendedores.