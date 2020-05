#Fin - Finanças e Investimentos

No, um bate-papo detalha como é o projeto da Ufrgs que está promovendo educação financeira em tempos de Covid-19. A jornalista e editora do #fin, Patrícia Comunello, conversa com a professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Ufrgs Wendy Carraro.. No YouTube, assista a