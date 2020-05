Publicado em .

Torres é a capital d balonismo no Brasil. Com a pandemia, o tradicional Festival do Balonismo teve de ser suspenso. O evento ocorreriam de 29 de abril a 3 de maio. Mas nem por isso os balões desapareceram. No fim de semana, um deles surgiu no céu no fim da tarde desse domingo (10), contrastando e quase se fundindo com o pôr-do-sol.