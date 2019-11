A voz e a musicalidade da gaúcha Luana Pacheco deixam mais encantadora a Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, situada em Porto Alegre. Luana faz show no espaço e bateu um papo com Ivan Mattos, no blog Olha Só. E canta a canção francesa La Vie en Rose. Mais dicas de lazer em mais uma edição do Olha Só no finde