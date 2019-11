Shows e arte para se divertir no fim de semana em Porto Alegre. As dicas estão no quadro Olha Só no finde comandado por Ivan Mattos. As opções vão de show com a cantora Luana Pacheco na Biblioteca Pública do Estado, Ivan Lins e Toquinho no auditório Araújo Vianna e mais Kleiton e Kledir com Nenhum de Nós no Theatro São Pedro. Confira tudo aqui