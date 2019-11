Publicado em 10/11/2019 - 14h06min.

Um placar instalado em meio à gigantesca Expo Xangai, na China, avisa: faltam 420 dias para o país, segunda economia do planeta, atingir uma meta: erradicar a pobreza extrema entre os 1,4 bilhão de habitantes. O editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, conferiu as atrações na feira. Confira mais informações.