Como ficou a rua João Alfredo com o projeto Ruas Completas

Publicado em 03/09/2019 - 17h37min.

Quem costuma passar a pé, de bicicleta, de carro ou ônibus pela rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa em Porto Alegre, já viu que muita coisa mudou. A via é a primeira a entrar no projeto Ruas Completas. Espaços que antes eram usados para estacionamento agora estão pintados de verde no chão e viraram território de pedestres. Aponte a câmera do smartphone para o QR-Code ao lado e veja como está o novo visual e como é o projeto.