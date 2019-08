Expointer: 5 dicas para aproveitar último fim de semana

Chuva? Tempo encoberto? Pega o guarda-chuva e confere no vídeo 5 dicas que a equipe do #JCnaExpointer preparou para quem não vai deixar de aproveitar o último fim de semana na Expointer. Opções vão de comprinhas no Pavilhão da Agricultura Familiar e estande de flores e visitação a pavilhões de animais (são mais de 4 mil em exposição). Confira informações sobre ingressos e como chegar ao Parque Assis Brasil.