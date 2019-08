Ponte Quebrada é atração na fronteira da China com a Coreia do Norte

A Ponte Quebrada atrai multidões na fronteira entre China e Coreia do Norte. A estrutura foi parcialmente destruída pelos Estados Unidos na guerra da Coreia. Hoje é símbolo da história preservado pelos chineses. Do lado da cidade de Dandong, a pujança econômica chinesa desfila empreendimentos verticais ao longo do rio Yalu e um fluxo permanente de visitantes ao símbolo histórico do conflito. Na vizinha norte-coreana de Sinuiju, a orla é descuidada, com mato, algumas construções e o prédio que deve ser do controle de fronteira. Confira mais detalhes da reportagem https://bit.ly/2YG8KT3