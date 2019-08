Pandas-gigantes encantam crianças e adultos em zoológico de Pequim

Publicado em 05/08/2019 - 14h54min.

São apenas três exemplares de pandas-gigantes no zoológico de Pequim, mas o suficiente para encantar crianças e adultos. Devido às elevadas temperaturas no verão, os pandas ficam em uma área interna, como uma redoma de vidro, onde a temperatura é mantida abaixo de 25°C. Mesmo assim, é possível observar os ursos brancos com manchas pretas nos olhos comendo bambus, seu alimento preferido, e se movimentando lentamente pelo espaço. Na China, há reservas dedicadas a manter as condições de reprodução e vida da espécie.