Parques com grupos de moradores dançando em diferentes ritmos chamam a atenção de turistas em Pequim, capital da China. Residentes de todas as idades seguem os passos de instrutores, com danças clássicas e modernas. Dizem que na China as pessoas estão sempre se movimentando, então, vale a pena experimentar um pouco desse mundo chinês das ruas e parques.