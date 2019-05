A Universidade Estácio, com sede no Rio de Janeiro, criou o aplicativo Vida Financeira, com interface de game, para que os estudantes possam vivenciar a jornada de lidar com escolhas que geram impacto financeiro e como encarar isso sozinho ou com a família, além de poder vivenciar no mundo virtual os retornos sobre cada opção. Veja os detalhes e mais informações em #fin Finanças e Investimentos.