Setor público tem de apostar em parcerias para atrair investimentos, diz consultor

Para competir com outros estados na atração de investimentos privados, o Rio Grande do Sul deve investir na capacitação de gestores públicos para se tornarem especialistas em PPPs e concessões. A avaliação é do sócio fundador da consultoria Radar PPP, Bruno Pereira. O consultor apresentou três desafios para o sucesso do programa RS Parcerias, lançado pelo governador Eduardo Leite em abril. Veja os detalhes na Entrevista Especial