Secretário de Leite confirma que Banrisul não será privatizado

Novo secretário estadual da Fazenda, o carioca Marco Aurelio Santos Cardoso afirma que a situação das finanças gaúchas é complexa, "muito dramática", diz. Ainda assim, ele explica que a venda do Banrisul não é cogitada: "É uma posição muito clara de que o Banrisul não será oferecido para privatização", reforça. Ao comentar o caminho para a solução, Cardoso evita adiantar as novas medidas que comporão a plataforma do governo de Eduardo Leite (PSDB) em busca da inclusão no RRF e que vão passar por regras na área de pessoal, previdência e ativos. Veja a entrevista completa aqui.