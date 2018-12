Papai Noel gaúcho fala da preparação e como é desempenhar o papel

Ser papai Noel exige muito preparo. Este ano o entrevistou o funcionário público Nerci Cleon Kern, 58 anos, que, desde 2010, está no papel . Seis meses antes do Natal, ele começa a deixar a barba crescer para ter o visual típico. No final de novembro, Kern entra na segunda jornada até a véspera de Natal. Confira no vídeo como é a preparação um pouco antes de entrar em cena em shopping de Porto Alegre.