Show do rei Roberto Carlos, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, atraiu 18 mil pessoas e mostrou que as fãs estão atentas a sucessos do cantor. Além disso, muitas conseguiram sair do show com uma rosa na mão. A repórter Lívia Rossa mostrou como foi . O rei alternou as 21 músicas do show entre sons calmos e também baladas.