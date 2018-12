Uma baleia da espécie Bryde chegou morta à praia da Cal, em Torres, no Litoral Norte gaúcho no fim de semana e despertou a atenção da população. Foram 13 desde 1991 no Litoral. A Bryde se aproxima da costa no verão, e a última aparição foi em 2015 em Torres. A mergulhadora Naná Hausen se emocionou e fez alerta sobre riscos que pesca e poluição geram aos animais marinhos. Confira detalhes e assista ao vídeo.