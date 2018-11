Portugal vê sinais positivos na política de Jair Bolsonaro

"O pessoal do Bolsonaro, tanto na parte econômica como na política, é meio novato. Mudou a guarda, quem tava era PSDB e PT, e entrou um novo grupo de pessoas no poder", adverte o economista Marcelo Portugal, ao analisar os desafios do novo governo. Em entrevista especial ao Jornal do Comércio , Portugal afirmou ver sinais positivos na política do presidente eleito e defendeu metas de inflação e câmbio flutuante.