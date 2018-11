Bolsonaro e Leite: ritmos diferentes para montar os governos

No Politiquim da semana, o colunista Fernando Albrecht provoca os colegas de programa sobre as velocidades diferentes de Jair Bolsonaro e Eduardo Leite para compor os futuros governos. O que isso pode indicar? É o Albrecht, o editor-chefe Guilherme Kolling e a repórter de Política Bruna Suptitz debatem o que motiva as escolhas de cada lado. Enquanto Bolsonaro já está com time quase completo, Leite só escolheu um nome, o da Fazenda