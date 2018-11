Michelle Bolsonaro visita jardins e capela do Palácio do Alvorada

Publicado em 21/11/2018 - 20h42min.

A futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, visitou nesta quarta-feira (21) o Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República, em Brasília. Michelle conheceu os jardins do palácio, a capela e as dependências internas. Depois, ela foi para a Granja do Torto, outra residência da Presidência da República. Ao ser indagada sobre qual preferiria, disse: "A menor possível porque tenho uma filha pequena de 7 anos, gostaria que ela se sentisse mais a vontade, mais confortável".