Consciência negra: Juíza aponta desigualdades e racismo no Brasil

Para marcar o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, ofala com a juíza do tribunal do juri no Rio Grande do Sul Karen Pinheiro sobre a questão do racismo e as desigualdades sociais no Brasil. Karen aponta que há desequilíbrios e diz que negros que ocupam posições de poder precisam defender as demandas da população que representa. Confira a íntegra da entrevista especial