Robô policial faz sucesso para reforçar segurança durante cúpula

Não é no Brasil, que tem uma grande carência de segurança pública, mas o uso de robôs para proteção chamou a atenção na cúpula anual da Associação das Nações do Sudeste Asiático esta semana em Cingapura. O policial cibernético, com quatro rodas e um metro e meio de altura, circulou pelo centro de convenção do encontro. Quem esteve lá aposta que a segurança foi maior, como também as selfies para mostrar mais uma aplicação de robôs.