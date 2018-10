Publicado em 26/10/2018 - 19h09min.

As urnas eletrônicas que foram alvo de denúncias passaram por auditoria depois do primeiro turno. O Minuto Cidadão explica como foi esse procedimento e fala das operações que a Justiça Eleitoral realiza para garantir a segurança do processo de votação. Apoio Fecomércio-RS, Sesc-RS e Senac-RS.