Publicado em 24/10/2018 - 19h21min.

Junto a outras redes sociais, o Facebook também vem buscando combater a disseminação das notícias falsas, que atrapalham as eleições. Além do botão "denunciar", a rede ainda divulgou diversas dicas para quem não quer cair em fake news. Veja as informações no Minuto Cidadão. Apoio Fecomércio-RS, Sesc-RS e Senac-RS.