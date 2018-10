Procedimentos que garantem segurança da urna eletrônica

Publicado em 22/10/2018 - 09h51min.

Quais são os procedimentos que garantem a segurança da urna eletrônica? O analista da Secretaria Judiciária do TRE-RS, Alexandre Basílio, aponta o passo a passo para não errar ao votar e aponta os erros mais comuns dos eleitores ao votar no primeiro turno e alerta para cuidados no segundo turno. No RS, o erro mais comum foi digitar número de candidato que não existia para governador. Comente e envie dúvidas sobre as eleições.