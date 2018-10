Publicado em .

Como bloquear e denunciar fake news que são recebidas no WhatsApp? O aplicativo entrou no combate a notícias falsas nas eleições do Brasil. O Minuto Cidadão mostra como o usuário pode bloquear e denunciar conteúdos suspeitos. Caso você receba conteúdos que podem ser falsos, envie para a gente. O programa ajuda a esclarecer se é ou não fake news. Apoio Fecomércio-RS, Sesc-RS e Senac-RS.