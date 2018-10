Publicado em 17/10/2018 - 14h26min.

O furacão Michael, de categoria 4, devastou balneário no sul dos Estados Unidos. México Beach foi uma das áreas que ficou devastada. Autoridades apontam que, pelo menos, 30 pessoas morreram com o furacão em diversas regiões no sul. Além disso, mais de 137 mil pessoas tiveram de deixar suas casas.