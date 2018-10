TSE desmente fake news divulgadas nas eleições no Brasil

Publicado em 16/10/2018 - 21h23min.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou uma lista desmentindo fake news divulgadas nas eleições no Brasil. São casos que foram compartilhados no primeiro turno, a maioria ligados à votação. O Minuto Cidadão mostra os exemplos e alerta para o risco que as notícias falsas são para as eleições e motiva que as pessoas enviem ao programa conteúdos que estiverem circulando. Comente e envie sugestões. Apoio Fecomércio-RS, Sesc-RS e Senac-RS.