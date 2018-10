Publicado em .

Votar sozinho na urna eletrônica é uma das regras imutáveis na eleição para assegurar o sigilo do voto. Mas há casos em que o eleitor pode ter acompanhante na hora de votar. O Minuto Cidadão esclarece as orientações da Justiça eleitoral, quando se trata de pessoas com deficiência ou que tenham alguma limitação. Envie sugestões e comente. Apoio Fecomércio-RS, Sesc-RS e Senac-RS.