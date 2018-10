Publicado em .

Minuto Cidadão: O que faz um deputado estadual? O programa lista as funções do cargo e como atua em temas importantes na relação da Assembleia Legislativa com o governo de cada unidade da federação. Comente o que você está achando do programa e envie dúvidas, que elas podem virar um Minuto Cidadão. Apoio Fecomércio-RS, Sesc-RS e Senac-RS.