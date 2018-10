Publicado em 09/10/2018 - 20h02min.

O Minuto Cidadão alerta que o segundo turno é como se fosse uma nova eleição. Quem não votou no 1º turno pode votar no segundo? O programa esclarece esta e mais informações sobre as eleições no Brasil. Os eleitores vão votar para presidente e governador em 13 estados e no Distrito Federal. Envie sugestões ao programa. Apoio Fecomércio-RS, Senac-RS e Sesc-RS.