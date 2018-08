Como está o desempenho das companhias gaúchas na bolsa

O programa Finanças&Investimentos analisa o desempenho dos balanços recentes e o retorno, além de indicar se vale a pena buscar as ações, de companhias com origem no Rio Grande do Sul, como Renner Marcopolo , Grendene e Gerdau . O analista chefe da Geral Investimentos, Carlos Müller, comenta os números do segundo trimestre das companhias e indica que os retornos podem sugerir que as ações são boas opções. Também revelam a relação com desempenho da economia real.