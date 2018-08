Ministério da Cultura garante verba para espaço do Multipalco Theatro São Pedro

Em visita a Porto Alegre, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, garantiu o repasse de R$ 250 mil para a conclusão das obras do Teatro Oficina do Multipalco Theatro São Pedro. O anúncio foi feito logo após a participação do titular da pasta em um evento com empresários, investidores de leis de incentivo, gestores culturais e políticos na sexta-feira (3). Somado a outros R$ 50 mil investidos pela fabricante de colchões Vivar, serão R$ 300 mil destinados ao espaço do Multipalco que será utilizado para a criação de espetáculos e propostas experimentais. Confira a entrevista completa como o ministro, onde ele faz um balanço da sua gestão e das mudanças na Lei Rouanet