Publicado em 30/07/2018 - 10h50min.

Está aberta a temporada de balanços de companhias listadas na bolsa de valores: E agora? O analista-chefe da Geral Investimentos, Carlos Müller, fala do que é o conjunto de informações que principalmente as empresas listadas devem publicar a cada período. Müller dá a dica do que é mais importante observar para saber como está a saúde de uma companhia.