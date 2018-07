Publicado em .

Entenda por que a eleição influencia o dólar e a bolsa. O economista e analista chefe da Geral Investimentos, Carlos Müller, fala sobre o impacto das últimas jogadas políticas sobre o mercado e quantos o investidores devem estar atentos. O dólar chegou a cair na semana passada após as notícias de acordo de Geraldo Alckmin (PSDB) com o chamado Centrão. No vídeo, Müller dá um panorama do momento