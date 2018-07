Hipo Fábricas fecha as portas em meio a protestos de lojistas

Mesmo com as portas fechadas, dezenas de lojistas ainda tentaram sensibilizar os donos do empreendimento Hipo Fábricas para rever a posição de encerrar a atividade no modelo atua l. O grupo foi para a frente do centro comercial, no Centro de porto Alegre, e protestou. A Hipo Fábricas funcionava como um pequeno shopping na esquina da rua Doutor Flores com a avenida Voluntários da Pátria, em uma das regiões mais movimentadas da Capital. Dos 70 espaços de locação, 38 estavam ocupados.