Olívio: 'Continuo pondo minhas mãos no fogo pelo Lula'

O ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra (PT) defendeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao afirmar que "tenho minha convicção que o Lula não roubou, não instigou ninguém a roubar e não acobertou roubalheira", em entrevista especial ao Jornal do Comércio . Olívio ainda disse: "Continuo pondo minhas mãos no fogo pelo Lula". O ex-governador opina que o PT já deveria ter definido um nome a vice em eventual chapa com o ex-presidente.