Zaffari ergue presídio em troca de imóvel na orla de Porto Alegre

O Zaffari, segunda maior rede supermercadista no Rio Grande do Sul e dona de shopping centers, está erguendo a primeira penitenciária em permuta com o Estado. Em troca da obra com 416 vagas para presos condenados e dois centros de triagem, o grupo ficará com o imóvel da antiga sede da Fundação de Recursos Humanos do Estado (FDRH), que foi extinta. Governo e Ministério Público conferiram as obras , que devem ser concluídas em agosto.