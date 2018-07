O colunista Ivan Mattos fala com o designer Marcelo Rosenbaum, no quadro, sobre as soluções para reciclar mobiliário em casa. Mattos j á havia apresentado algumas ideias de Rosenbaum , ex-Decora (GNT) e Lar, Doce Lar (Luciano Huck), que veio a Porto Alegre em evento da Tumelero. Agora o designer lembra que reciclar é preciso. Basta cada um descobrir habilidades e ver o que pode fazer.