Em mais uma edição do JC na Copa, Igor Natusch, Juliano Tatsch e Deivison Ávila falam sobre a grande final da Copa do Mundo da Rússia, entre França e Croácia. Para Natusch, a França não deve escapar o título, porque já está calejada com a derrota na última Eurocopa. Ávila concorda e acredita que Mbappé pode desequilibrar a decisão. Este foi o penúltimo programa da série.