Dirigentes da entidades gaúchas analisam cenário da economia

Carga tributária, tamanho do Estado, educação, união por políticas públicas, incentivo ao médio e pequeno empresário estiveram em foco em mais um Conexão de Negócios, do, que reuniu os presidentes da Agas, Antônio Cesa Longo, da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-POA), Alcides Debus, e da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Paulo Afonso Pereira. Sabatinados pelos editores do JC, os dirigentes mostraram preocupação com as eleições e a economia em 2018