Revitalização de trecho da orla do Guaíba traz novidades à cidade

Depois de quase três anos fechado à circulação dos porto-alegrenses, o trecho da orla do Guaíba revitalizado foi liberado entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias. No percurso de 1,5 quilômetro, muitas mudanças estão pleo caminho - novos passeios, restaurantes - um deles panorâmico, monumentos que voltam ao convívio e até uma passagem que avança pelo Guaíba. Confira na reportagem como foi a revitalização e a nova cara da região, pelo menos no trecho executado.